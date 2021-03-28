شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال عن طريق التطعيم الفموي نمط 2 أحادي التكافؤ، وذلك في إطار الحملات القومية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا .

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن مديرية الصحة بقنا قد أعدّت خطة متكاملة من أجل الوصول إلى جميع الأطفال بشتي قرع ونجوع المحافظة.

وجرى الدفع بـ 1350 فريق ثابت ومتحرك طوال أيام الحملة والتي تستمر من 28 مارس وحتي 31 مارس.