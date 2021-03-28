شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدمت بكامل سرعتها في تريلا.. تفاصيل حادث طريق الجلالة وتفحم قائدة سيارة ملاكي «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية، أن فريقا من إدارة البحث الجنائي بالتعاون بين وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس، يجري تحقيقات موسّعة للوصول إلى معلومات في حادث طريق الجلالة الذي أسفر عن وفاة فتاة حرقًا في تصادم سيارتها الملاكي بكامل سرعتها في سيارة نقل "تريلا" على طريق الجلالة .

وأوضحت المصادر أن قوات الحماية المدنية انتقلت أيضًا إلى مكان الحادث، وتمكّنت من السيطرة على اشتعال السيارتين الذي نشب نتيجة التصادم، وأكدت بأنه لم يتم التعرف على الفتاة ضحية الحادث حتى الآن أو تحديد هويتها، نتيجة تفحم جثتها بالكامل، واشتعال سيارتها جراء الحادث.

وكشفت المصادر أن فريق البحث يقوم حاليا بفحص كاميرات المراقبة على طريق الجلالة، للوصول إلى أي معلومات تحديد نوع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة ونوعها التي تسببت في وقوع الحادث، حتى تتمكن من الوصول إلى صاحبة السيارة، وتحديد هوية الفتاة التي كانت تقودها وقت وقوع الحادث.

وأوضحت مصادر أن الفتاة كانت تقود سيارتها الملاكي بسرعة جنونية، واصطدمت بقوة نتيجة وسيرها عكس الاتجاه، في سيارة نقل كانت تسير في طريقها الطبيعي ما أسفر الحادث عن احتراق السيارة الملاكي وتفحم جثة الفتاة.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى هوية أقدمت على الانتحار بالسير عكس الاتجاه، وقالت ننتظر التحريات النهائية في الواقعة وتحديد هوية الفتاة التي لقيت مصرعها.

كانت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عدة صورًا وفيديوهات لسيارة ملاكي مشتعلة كانت تقودها فتاة بسرعة كبيرة عكس الاتجاه على طريق الجلالة الصحراوي.

وكشف الفيديو المتداول حادث تصادم نقل، بأخرى ملاكي كانت تسير الثانية عكس الاتجاه، وأن مواطن قام في الطريق الآخر بتصويرها، ليظهر في الفيديو لحظة وقوع الحادث السيارتين، ما تسبب في احتراقهما.