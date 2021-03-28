شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبات ختان الإناث للسجن المشدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، موافقة مجلس النواب على تشديد عقوبة ختان الإناث للسجن المؤبد، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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مجلس النواب يقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا قطارى سوهاج.. حفنى جبالى: المجلس سوف يقوم بدوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات.. وبرلمانيون يطالبون بمحاسبة المسئول عن الحادث.. ومطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق

وقف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج.

وتقدم رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا فى الحادث الأليم، داعيا الله عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته مع الشفاء العاجل للمصابين.

الرئيس السيسي يصدر تعديلات "المركزى للتنظيم والإدارة" واعتماد إضافى بالموازنة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 6 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، والذي وافق عليه مجلس النواب.

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبات ختان الإناث للسجن المشدد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات والتى تضمنت تشديد العقوبة لمن قام بختان أنثى لتكون خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجرى جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلًا عن العقوبات المتقدمة إغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه،.

الكينج محمد منير: "حب الناس وقربهم منى إكسير الحياة"

أعرب النجم الكبير محمد منير، لـ"الخليج 365"، عن سعادته لزيارة بعض أصدقائه المقربين له، قائلا: "أنا أعتبر حب الناس والأصدقاء وقربهم منى وسؤالهم عنى في كل وقت إكسير الحياة والهواء الذى أتنفسه وأننى من غير هذا الحب لا استطيع أن أعيش".

رئيس النواب: إرجاء طلبات تشكيل تقصى حقائق بحادث قطارى سوهاج لنهاية التحقيقات

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إرجاء كافة الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن حادث قطارى سوهاج لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق.

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة،: "لا يجوز مناقشة أى موضوع داخل المجلس أو لجانه مطروحا أمام القضاء إلا بعد انتهاء التحقيقات، وذلك اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وزيرة الصحة تعلن استقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا هدية من الصين خلال أيام

تلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من السفير الصينى لدى مصر "لياو لى تشينغ"، لبحث سبل التعاون بين مصر والصين للبدء فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا وإرسال شحنات جديدة من اللقاح إلى مصر، وذلك بعد استقبال 600 ألف جرعة من اللقاح خلال الأسابيع الماضية.

ابن سيدة قطار سوهاج الباكية يكشف حقيقة طردها من المنزل بقنا .. فيديو لايف

قدم "تليفزيون الخليج 365" بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من داخل منزل السيدة سمرا ابنة محافظة قنا والتى أصيبت فى حادث قطاري سوهاج، والتى قالت إن ابنها كان يعاملها بشكل سيئ وطرها من المنزل وهربت إلى أولياء الله الصالحين للمكوث هناك.

إيمانويل ماكرون يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بالروابط الوثيقة مع مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسى أكد اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مؤكدًا الحرص على تعزيز تلك الروابط، ومثمنًا الثقل السياسى البارز لمصر على الصعيد الإقليمى عربيًا وأفريقيًا ومتوسطيًا، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

الرئيس السيسي لماكرون: مصر تولى قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ايلاء مصر قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام فى إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

"من غير ورق ولا طوابير".. 60 خدمة حكومية تعملها من بيتك.. وزير الاتصالات: 1.6 مليون مواطن سجلوا بياناتهم بمنصة مصر الرقمية.. لأول مرة تقديم إقرارات الضرائب العقارية إلكترونيا.. وخط ساخن للرد على الاستفسارات

"زهقت من طوابير المصالح الحكومية..تعبت من الإجراءات والورق.. خايف على نفسك من كورونا.. يمكنك إنهاء الخدمات الحكومية من هذا الموقع".. ليس هذا إعلانا خياليا عن موقع رسمى للحكومة لإنهاء الخدمات، ولكن حقيقة لأول مرة فى مصر، إذ أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من عام التشغيل التجربيى لمنصة مصر الرقمية لأداء الخدمات الحكومية إلكترونيا، وبدأتها بعدد محدود من الخدمات، ومع مرور الوقت زادت عدد الخدمات كما زاد عدد المسجلين على المنصة، وأصبح شعار "معاملاتك الحكومية من مكان واحد.. وفر وقتك واستفد من خدمات مصر الرقمية فى دقائق معدودة" واقع حقيقى.

الرئيس السيسي يؤكد لـ"ماكرون" ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبي.. ويشدد: مصر تولى قضية سد النهضة أقصى اهتمام فى إطار الدفاع عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسى أكد اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مؤكدًا الحرص على تعزيز تلك الروابط، ومثمنًا الثقل السياسى البارز لمصر على الصعيد الإقليمى عربيًا وأفريقيًا ومتوسطيًا، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

غدا.. مؤتمر صحفى لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق فى العاصمة بغداد

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إن العاصمة بغداد ستحتضن غدا اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق على المستوى الوزارى.