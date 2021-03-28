شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 3355 محلا شاركوا فى الأوكازيون وتحرير 1068 محضرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم الأخير للأوكازيون الشتوى، أكد المهندس، أيمن حسام، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، أن عدد المال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 3355 محالاً تجارية، وأكد حسام الى أن القاهرة قد تفوقت بعدد المحال المشاركة فى الاوكازيون بـ 1269 محالاً تجاريا، يليها الجيزة 509، والإسكندرية 322 ، والمنيا 164 ، وسوهاج 97 محالا تجارياً وفى هذا الصدد أرسل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقرير حول ما تم فى الاوكازيون منذ القرار الوزاري بانطلاقة فى 7/2/2021.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن التقرير الوارد إلى الدكتور على المصلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى أن نسب التخفيض فى الأوكازيون تباينت ما بين الــ 15 % الى 50 % في بعض السلع، وبحسب التقرير الوارد من قطاع التجارة الداخلية فإن الأوكازيون قد ساهم فى تنشيط التجارة فى تلك الفترة وساهم ايضا فى توفير كل احتياجات المواطنين من السلع المخفضة التي ساهمت فى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين .

وأوضح التقرير أن عدد المحاضر التي حررت والتي تتنوع ما بين عدم الاعلان بـ 4 محاضر، 175 محضر بدون تصريح، 214 محضر اوكازيون وهمي، بالنسبة لحملات قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، وبالنسبة للمديريات فان المحاضر تنوعت ايضا ما بين 5 محاضر عدم اعلان، و 612 محضر اوكازيون وهمي، ليصل عدد المحاضر من قطاع التجارة الداخلية والمديريات الى 1068 محضر.