غادة والى: القطاع الخاص له دور محورى فى مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، على أهمية دور القطاع الخاص فى مكافحة الفساد وتحقيق التنمية للشعوب، وغردت غادة والى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: " للقطاع الخاص دور محورى فى مكافحة الفساد، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة".

غادة والى على تويتر

وعبرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، عن سعادتها لمشاركتها فى الحدث الذى نظمته الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر حول مكافحة الفساد؛ مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز من مساعينا لجعل 2021 عاماً دولياً لمكافحة الفساد.

وخلال مشاركتها فى ندوة غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، على أهمية مكافحة الفساد نظرا لتأثيره السلبى على الاقتصاد العالمى وزيادة كلفته.

وأضافت الدكتورة غادة والى، أنه لابد من الدفع بكل السبل لمواجهة الفساد فى منطقتنا من خلال القوانين والتحول الرقمى وتمكين المرأة ولا سيما فى ظل جائحة كورونا، لافتة إلى أن هذا الأمر يقع ضمن أولويات مصر حاليا.

وطالبت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بدور أكبر للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، مشيرة أنه سيكون هناك مؤتمرا كبيرا بشرم الشيخ فى شهر ديسمبر من عام 2021 لمناقشة قضية الفساد بمشاركة عدد كبير من الدول.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على برامج لمكافحة الجريمة وفق حقوق الإنسان والبرامج التى نعمل عليها هو إدماج المرأة والشباب فى المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تلك البرامج من منظور حقوقى.