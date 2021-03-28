موعد ومكان صلاة الجنازة على الدكتور محمد وهدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

توفى مساء الاثنين، الداعية الدكتور محمد وهدان أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مقابر العائلة بمدينة طنطا.

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمد فكري خضر، نائب فرع البنات؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، في وفاة الدكتور محمد وهدان، رئيس قسم الإعلام بالكلية، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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