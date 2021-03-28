"ثبات سعر الزيت".. وزير التموين: بدء صرف حصص سلع شهر أبريل اعتبارًا من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركتي الجملة بصرف جميع السلع التموينية لمنافذ الصرف الخاصة بشهر أبريل بداية من اليوم الأحد.

وشدد المصيلحي على رؤساء شركتي الجملة بتوفير السلع الخاصة بمنظومة الدعم بجودة عالية، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن تمامًا.

وأكد الوزير في بيان له اليوم الأحد، أن زيت الطعام على بطاقة الدعم ثابت بسعر 17 جنيهًا رغم ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا، مضيفًا أن السبب في ثبات أسعار السلع هو تكوين مخزون استراتيجي من السلع لأشهر تصل في بعض السلع إلى 6 أشهر، وهي توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رؤساء شركتي الجملة (العامة والمصرية) أن نسب صرف السلع التموينية من مخازنها التي يصل عددها إلى 1500 مخزن وصل إلى 99%، لحصص شهر مارس 2021، مؤكدين أن الضخ اليومي من السكر يصل إلى 4 آلاف طن يوميًا.

موضحًا أن ضخ الزيت يصل إلى 3 آلاف طن يوميًا، والمكرونة والأرز يصل إلى ألف طن لكل صنف منهم.

وأكد رؤساء شركتي الجملة أن مخازن الشركتين يوجد بها ضخ يومي لــ28 سلعة تصرف على بطاقة الدعم لأكثر من 40 ألف منفذ، يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم الذي يستفيد منه 64 مليون مواطن.​