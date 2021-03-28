​بعد حادث "قطاري سوهاج".. ما هو الـ"ATC" الذي وجّه السيسي بتشغيله في القطارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل أهمية جهاز الـ"ATC" لقطارات السكة الحديد الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشغيله في كل القطارات العاملة.

ووجّه الرئيس السيسي بتطبيق نظام الـ"ATC" الذي يعتمد على التوجيه الآلي للجرارات والتدخل الفوري في حالات الطوارئ وإيقاف القطار، إذا لزم الأمر.

وقال المصدر، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، إن النظام عبارة عن جهاز آلي للتحكم في سرعات القطارات، وموجود في جرارات القطارات أو كابينة القيادة، ويشبه الصندوق الأسود في الطائرات أو جهاز التحكم في الطائرات.

وأضاف المصدر أن هناك جهاز إرسال وآخر استقبال؛ حيث يتم تركيب جهاز الإرسال في جرار القطار، وجهاز الاستقبال موجود في السيمافور، والإشارات الموجودة على السكك الحديدية.

ولفت المصدر إلى أن الدور المهم الذي يقوم به جهاز التحكم الآلي؛ حيث يقوم بتنبيه قائد القطار عند وجود أي قطارات أو قطع في قضبان السكة الحديد أو أي شيء آخر، من خلال إرسال إشارة إلى الكابينة، مضيفًا أن هناك 4 إشارات يرسلها جهاز التحكم الآلي؛ وهي الإشارة الخضراء، وتعني أن الطريق مفتوح، والإشارة الخضراء متقطعة وتعني أن هناك شيئًا ما على مسافة بعيدة ويجب تهدئة سرعة القطار، والنزول بالسرعة من 120 إلى 60 كم في الساعة، والإشارة الصفراء وتعني أنه يجب تهدئة القطار، والإشارة الحمراء وتعني أن هناك خطرًا ولا بد من توقيف القطار.

وأكد المصدر أن جهاز التحكم الآلي يستطيع أن يتحكم في سرعة القطار تلقائيًّا إذا تم تثبيط الإشارات بشكل صحيح، مؤكدًا أنه سيقلل من حوادث القطارات.

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