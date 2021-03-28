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النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الأعلى للإعلام ضد عضو "تدريس جامعة القاهرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في البلاغ المقدم اليوم من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ لإذاعته منشورات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.

وكان المجلس الأعلى للإعلام تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يتهمه بإذاعة منشورات عبر "فيس بوك" تُمثل سبًا وقذفًا لأعضاء المجلس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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