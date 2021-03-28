ضبط 145 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة انتشار الجرائم، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطني – الأمن العام)، والاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، بالإتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة باب شرقي مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالقرب من محل سكنه، وبحوزته 145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14,500 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,015,000 مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريباً.

وتُعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.