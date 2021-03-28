شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 985 شخصا بلقاح كورونا من خلال 7 مراكز في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية، استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا الراغبين فى الحصول عليه من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والذين سجلوا بياناتهم لدى الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض.

وشدد حميدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين لافتاً إلى أنه تم تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة، وهي (مركز كبد المحلة. مركز طبي سعيد. مكتب صحة بسيون. مستشفي قطور المركزي. إدارة سمنود. مكتب صحة كفر الزيات. مستشفي رمد زفتي).

وقالت الدكتوره أماني الحبشي مدير إدارة الأمراض المعدية، إنه منذ تخصيص المراكز لتلقي اللقاح وأعطاء الجرعة الأولى من اللقاح تم تطعيم 985 حالة من إجمالى المستهدفة للحصول على اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوما م الحصول على الجرعة الأولى.