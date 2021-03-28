شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انطلاق الحملة الثانية.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم السلالة الجديدة من شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة، إن الدولة كانت قد أعلنت انتهاء مرض شلل الأطفال في مصر تمامًا حيث لم يعد يظهر حالات مصابة به، وذلك بفضل سياسة التطعيمات المُتبعة منذ القِدم.

وأوضح «حداد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» المُذاع على فضائية «TEN» وتقدمه الإعلامية مها بهنسي، «ظهر نمط آخر اسمه نمط 2 في بعض دول الجوار لذلك قررت وزارة الصحة والحكومة المصرية تحصين الأطفال من هذا النمط خوفًا من ظهور مرض شلل الأطفال مجددًا، وبالفعل تم التطعيم ضد هذا المرض منذ حوالي شهر وحاليًا تم إطلاق حملة التطعيم بالجرعة الثانية».

ووجّه حديثه للأمها قائلًا: «حصول الطفل على تطعيم شلل الأطفال الروتيني من قبل الوحدة، لا يعني الاستغناء عن التطعيم ضد النمط الجديد، حيث يختلف التطعيم العادي عن تطعيم هذا النمط»، مكدًا على أهمية الحصول على أهمية تلقي التطعيم ضد السلالة الجديدة من شلل الأطفال التي بدأت في الظهور في بعض دول الجوار.

وأوضح أن المواطنين الذين تخلفوا عن تلقي الجرعة الأولى يمكنهم الحصول على الجرعة الثانية، وإذا تلقى أحدهم جرعة منه أو من التطعيم الروتيني ضد شلل الأطفال خلال الأسبوع الماضي، يمكنه أيضًا تلقي التطعيم، حيث لا يتعارض مع أي تطعيمات أخرى.

وأشار إلى أن تطعيم شلل الأطفال الخاص بالسلالة الجديدة يتم إعطائه للأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات.

وعن كيفية التحقق من هوية القائمين على حملة تطعيم شلل الأطفال في القرى، خاصةً وأنها تعتمد على الطرق على الأبواب، فقال:«أهالينا في القرى يعرفون القائمين على الدوائر الصحية معرفة شخصية، ولكن إذا أراد أحدهم التحقق يمكنه فعل ذلك»، مشيرًا إلى أن الحملات آمنة والأشخاص الذين يعبرون على المنازل موكلون من وزارة الصحة بالمرور على المنازل.

واختتم أنه «قد لا يعرف الناس بعضهم في المدن مثل القرى، لذلك يمكنهم التحقق من هوية المارين من خلال التحقق من الوحدة الصحية التي يعمل بها قبل تلقي التطعيم».