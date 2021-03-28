شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : ازدواج الطريق الصحراوي الغربي ملحمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك ملحمة جارية بمشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 100 كم بين مدينتي أسوان وإدفو، وباعتمادات 540 مليون جنيه من خلال 18 شركة، حيث جرى الانتهاء من 85 كم من أعمال شق المرتفعات الجبلية والصخرية والتسويات، بجانب الانتهاء من 55 كم من طبقة الأساس، بالإضافة إلى أنه جارى رصف 50 كم بالأسفلت بالطريق الصحراوي.

وأضاف أنه تم الانتهاء بنسبة 57 % من مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقي العلاقي / كوبري أسوان الملجم، والذي سيساهم في تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بواسطة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه تشمل إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقي.