شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين فعاليات المرحلة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن بدء فعاليات المرحلة (الجرعة) الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لمدة ٤ أيام تبدأ من اليوم الأحد ٢٨ مارس وتستمر حتى الأربعاء ٣١ مارس الجارى للأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى خمس سنوات على مستوى المحافظة، وذلك بالمركز الصحي بشبين الكوم بحضور مدير عام الطب الوقائي، ومدير إدارة شبين الكوم الطبية، ومدير المركز الصحي بشبين الكوم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم ٦٦٩٩٤٥ ألف طفل، بمشاركة ١٨٥٠ فرقة طبية ثابتة ومتحركة، مع إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المشاركة بالحملة، معلنا دعمه الكامل للتوعية بالحملة والإعلان عنها ونجاح فعالياتها وتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء الحملة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم رفع درجة الإستعداد لتنفيذ الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجاناً ضمن الحملة القومية التي تنفذها وزارة الصحة بجميع المحافظات، وأيضاً توفير الطعوم اللازمة للتطعيم وذلك بمشاركة مقدمين الخدمة، بالإضافة إلى المرور على المنازل ومن شقة إلى شقة لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات فضلاً عن فرق أخرى ثابتة بالوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة لتطعيم الأطفال المترددين على المنشأت الصحية بالقرى والنجوع وبمواقع التجمعات مثل (محطات السكك الحديدية – محطات الأتوبيس – الأسواق والمواقف)، مضيفاً أنه تم إعلان المواطنين بمختلف الوسائل مثل لافتات القماش والبوسترات بالشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والقرى والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت بالمساجد والمدارس وبسيارات تجوب جميع أنحاء المحافظة.