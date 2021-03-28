شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 717 حكما قضائيا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الاحد، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 717 أحكام قضائية ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 3 أحكام جنايات و133 بالحبس الجزئي، 29 بحبس مستأنف و380 غرامات، و171 مخالفة متنوعة.