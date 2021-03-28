شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام أستاذ بجامعة القاهرة بسب قيادات الأعلى للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم اليوم من «رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كرم كبر، ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون «بكلية الإعلام بجامعة القاهرة»؛ لإذاعته منشورات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي Facebook تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.