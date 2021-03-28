شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، بالمركز المخصص للتطعيم بمكتب صحة ثان الزقازيق، وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمحافظة الشرقية، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية، وخطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إنتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، فضلا عن التأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى إستمرار جهود الفرق الطبية في تطعيم المواطنين بالمراكز الستة الجديدة، والتي تم تجهيزها بالمحافظة، بخلاف مكتب صحة ثان الزقازيق، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهي: «المركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحي العاشر قطاع أ بالعاشر من رمضان، وقسم الحميات بمستشفي ههيا المركزي، ووحدة الفيروسات الكبدية سابقاً بمستشفي السعديين المركزي».