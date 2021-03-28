شكرا لقرائتكم خبر عن «تصل إلى 4 درجات» تعرف على الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 29 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّرت هيئة الارصاد الجوية، من برودة الطقس ليلا رغم التحسن الطفيف في بعض المناطق، وأكدت الهيئة أن الطقس غدًا الاثنين 29 مارس 2021، يكون لطيف على معظم الأنحاء مائل للبرودة على السواحل الشمالية .

كما حذرت الارصاد الجوية من استمرار العاصفة البحرية على البحر الأحمر، والتي تتسبب في توقف الملاحة والصيد.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس والنشرة الجوية ليوم الاثنين 29 مارس 2021 :

يكون الطقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة .

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

والطقس يكون لطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة .

بينما يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد والرياح نشطة .

أما ليلا فأكدت الارصاد الجوية أن الطقس يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري

والطقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد

وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

أكدت الارصاد الجوية انتشار شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة

وحذرت الهيئة من نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وتكون الرطوبة في القاهرة الكبرى العظمى 75 والصغرى 30 وفى السواحل الشمالية العظمى 85 والصغرى 50 وفى شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 30 وفي جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 15

وتكون الرياح شمالية غربية على كافة المناطق وتترواح سرعتها من 12 إلى 18 كم / س

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف ومعتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون فيه اضطراب شديد في البحر وخليج السويس وارتفاع الموج من 3 إلى 5 متر، والرياح شمالية غربية: شمالية شرقية وسرعتها من (60: 75) كم/س

«المصرى اليوم» تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 29 مارس على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة: 21 12 .

الإسكندرية: 19 14

وادي النطرون: 20 12

طنطا: 20 11

شبين الكوم: 21 12

دمنهور: 19 12

بلطيم: 19 14

مطروح: 18 11

السلوم: 18 11

سيوة: 21 07

بورسعيد: 19 14

دمياط: 19 13

الزقازيق: 21 12

المنصورة: 20 11

الإسماعيلية: 21 10

السويس: 21 11

العريش: 19 11

رفح: 18 10

رأس سدر: 22 11

نخل: 20 05

نويبع: 24 14

طابا: 22 13

كاترين: 16 04

الطور: 23 14

شرم الشيخ: 25 17

الغردقة: 24 14

مرسى علم: 23 15

الفيوم: 21 11

بني سويف: 21 11

المنيا: 22 12

أسيوط: 22 11

سوهاج: 24 12

قنا: 25 12

الأقصر: 26 12

أسوان: 27 14

إدفو: 27 14

أبوسمبل: 27 14

الوادي الجديد: 24 12

شلاتين: 27 17

أبورماد: 26 17

حلايب: 24 18

رأس حدربة: 24 19