شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع منتهية الصلاحية ومخالفات مخابز بلدية في حملات لتموين أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، الأحد، تنفيذ حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 26 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية و3 قضايا مخالفات مخابز بلدي، و2 قضية استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و3 بيع بأزيد من التسعيرة و7 عدم إعلان عن الأسعار، و9 عدم حمل شهادة صحية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتمت إحالتها إلى النيابة المختصة.