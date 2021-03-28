شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الآمن للمبيدات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية تحت عنوان «الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش» بمحافظة المنيا خلال الفترة من 29- 31 مارس 2021.

من جانبه قال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش في تصريحات صحفية الاحد ان الدورة تتم بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بحضور المهندس إسماعيل عبدالبديع رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا موضحا أن الدورة تهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين.

واضاف «عبيد» ان تطبيق الممارسات الجيدة في تداول المبيدات ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وتقليل المشاكل الناجمة من استخدام مبيدات الحشائش على المحاصيل موضحا أن هذه الدورة تهدف لتدريب 25 متدرب من المهندسين الزراعيين والمزارعين وسيحاضر فيها نخبة من الأساتذة والباحثين بالمعمل.

من جانبه قال الدكتور عادل أحمد عمران، وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، إن هذه الدورة تأتي ضمن خطة العمل خلال الموسم 2020/ 2021 وتهدف لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بالخسائر التي تسببها الحشائش للإنتاج الزراعى وكيفية التعرف عليها والطرق المختلفة لإدارتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.

وأضاف «عمران» أن هذه الدورة تتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش المنتشرة في المحاصيل الشتوية المختلفة والخسائر التي تحدثها وكيف يمكن تقسيمها، وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر.