شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: 31 مارس آخر موعد لتلقي الإقرارات .. ولا تمديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وأوضح «عبدالقادر» استمرار المصلحة في تقديم الدعم الفنى المجانى للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال حملة السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظات لتقديم التوعية اللازمة لهم، وقد قامت السيارات بعمل جولات ميدانية في كل من محافظة أسيوط، والمنيا، والقليوبية، ومحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أن المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني وتوفير منافذ لتلقي الإقرارات الإلكترونية للتيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم .

وأكد «عبدالقادر» أن المصلحة استجابت لطلب نقابة المهن التمثيلية بتخصيص شباك داخل قاعة الخزانة العامة لتقديم أعضاء النقابة لإقراراتهم الضريبية من خلاله، كما تم توفير فريق للدعم الفنى يتواجد داخل مقر النقابة، مضيفًا أن النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة المنيا، كانت قد طالبت المصلحة بتوفير الدعم الفنى لأعضاء النقابة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وقامت المصلحة على الفور بالإستجابة لهذا الطلب وقامت بتوفير فريق للدعم الفني بمقر النقابة الفرعية .

وأشار «رئيس المصلحة» أنه قد تم التنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بمحافظة أسيوط، والتى تقدم خدمات مجتمعية تطوعية، بأن يتم تقديم الدعم الفني لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بجميع مراكز المحافظة .

وأوضح «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكترونى «[email protected]»، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب الرد الفوري على كافة الأسئلة خاصة الأفراد، والسعى الجاد لتذليل أي عقبات؛ بما يُسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.

وبالنسبة لجولة السيارات المتنقلة بمحافظة القليوبية قال رئيس المصلحة أن أغلب الممولين الذين تم تقديم الدعم الفنى لهم، كانوا من المطالبين بتقديم إقرار الواقع الموروث، والذى يتطلب تقديم إقرار ضريبي إلكتروني لكل ممول من الورثة، واستمرت هذه الجولة لساعات متأخرة من الليل وذلك لتقديم الدعم الفني لكل من توجه إلى السيارات المتنقلة طلبًا لتقديم الدعم.

وبالنسبة لجولة محافظة بورسعيد قالت «سناء عبدالمنعم» رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي إن السيارات المتنقلة قامت بالتواجد أمام مأموريات محافظة بورسعيد، وأمام منافذ الحاسب الآلي، ومركز التدريب الضريبى بالمحافظة، إضافة إلى تنقلها بالميادين والشوارع المختلفة بالمحافظة.

وقالت «رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى» إنه يتم تحديد خط سير لهذه السيارات المتنقلة بكل محافظة ويتم الإعلان عن أماكن ومواعيد تواجدها من خلال صفحة فيسبوك الرسمية للمصلحة وهذا بالإضافة إلى أن هذه السيارات تجوب شوارع وميادين كل محافظة للوصول إلى الممولين بأماكنهم.

وطالبت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي جميع الممولين بضرورة التحقق من هوية أعضاء حملة السيارات المتنقلة، وأنهم تابعين لمصلحة الضرائب المصرية ويحملون الكارنيهات التي تثبت ذلك، وأن السيارة الموجودة معهم عليها شعار الحملة ومصلحة الضرائب المصرية.