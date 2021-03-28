شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بمراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، وأعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرصف بالمدينة والقرى ،فتم فرد طبقة من السن، تمهيداً لأعمال الرصف بقرية أبودراز، لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات، وأشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بقرية الشمارقة، ضمن الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى متابعة الأعمال التمهيدية للرصف بالانترلوك لشوارع منطقة ميت علوان بشرق المدينة، وذلك لرفع كفاءة الطرق، لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق «صروه – عشوش» لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية كما أشرف على أعمال تكسية ترعة السلامونية بقرية شباس عمير، مشدداً على الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد، وأشرَف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال القافلة الطبية العلاجية بجميع التخصصات بقرية ٦٩ المنصور، حيث يتم الكشف وصرف العلاج وعمل التحاليل الطبية بالمجان.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق، أعمال إصلاح أخطار الصرف الصحي بمناطق متفرقة من المدينة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، وأشرَف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي بعزبة الزعفرانة، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي ببيلا، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة كابل الانترنت بعزبة الروضة، التابعة لقرية الناصرية.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع بقايا تجمعات المياه الجوفية بالمناطق الأكثر انخفاضاً بقرى الشهابية، والشيخ مبارك، كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمساجد، والمدارس، والمنشآت الحيوية بقري الورق، والقن، بالإضافة إلى متابعة أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقرى سد خميس، والروضة، والقصابي، والفقهاء القبلية، وأبوغنيمة، والقن.