شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 1650 مواطنا بقرية دمنهور الوحش بالغربية ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بالغربية، قافلة طبية مجانية بقرية «دمنهور الوحش» بمركز زفتي.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية مؤكدا بمواصلة الصحة لتنظيم القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن القافلة أجرت الكشف وقدمت العلاج والأدوية بالمجان حوالي 1650 حالة في العديد من التخصصات، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والدفع 10 عيادات متنقلة باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة واسنان وتحاليل وأشعة ورمد وأنف وأذن وتثقيف صحي كما تتوافر صيدلية تصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان .