شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب القليوبية» ينفذ برنامج «الوعي حياة» للتوعية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشباب والرياضه في القليوبية برنامج «الوعي حياة» في مركز شباب عزيز وبدوى التابع لادارة شباب بنها بالتنسيق مع مؤسسة اجيال مصر لتنمية الشباب والنشئ، في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر وهيئة التعاون اليابانية «جايكا» للتوعية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضه في القليوبية، في كلمته خلال افتتاح البرنامج انه سيتم تنفيذ البرنامج في ثلاث مراكز شباب وهي كفر مناقر والرملة وعزيز وبدوى ويستمر حتى نهاية عام 2021، وأكد على أن جميع العاملين في الشباب والرياضة يحملون على عاتقهم رسالة ولابد من الوقوف على تنفيذها، للوصول إلى ثمار نجاحها.

وأكد أهمية البرنامج في تعليم النشئ قيمة المسؤلية وما يترتب عليه من اتخاذ القرارات المصيرية، مشيرًا إلى اهمية مواجهة فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، والاهتمام بالنظافة الشخصية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المحيطين أيضًا.

حضر افتتاح البرنامج هانى جميل مدير إدارة الطلائع، واحمد يحي مدير إدارة شباب بنها، والدكتور أحمد عفيفى ممثل هيئة التعاون اليابانية«جايكا» برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.