شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنمية الصعيد تتولى تطوير وتشغيل مصنع التمور في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اليوم اللواء محمـد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد عقد إتفاق لإدارة وتطويروتشغيل مصنع التمور بمحافظة الوادي الجديد .

وعرض محافظ الوادي الجديد مقومات المحافظة وتقديم الدعم الكامل للهيئة وتسهيل الإجراءات في كافة المجالات الزراعية والصناعية .

من جانبه قال اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئيس مجلس الوزراء أن الهيئة تسعى للمشاركة في تنمية إقليم الصعيد مع كافة أجهزة الدولة لدفع عجلة التنمية بناءاً على تكليفات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتنفيذ مشروعات الدولة التنموية وفتح فرص عمل جديدة لأبناء محافظات الصعيد وأن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الكثيرة المخطط والمزمع تطويرها وإدارتها وتشغيلها مع باقي محافظات إقليم الصعيد وأن الهيئة تفتح زراعيها للجميع للوصول إلى الفرص الإسثمارية وتحقيق التنمية الحقيقية بها .

وقال وائل أبوطالب المتحدث الإعلامي للهيئة أن محافظة الوادي الجديد تنتج حوالي 140 ألف طن بلح صعيدي نصف جاف سنوياً عالي الجودة يتم تسويقه داخليا وخارجياً بنسبة 50% من الطاقة الإنتاجية وأن الهيئة تسعي لرفع كفاءته إلى نسبة 100% مما ينعكس أثره إجتماعيا وإقتصادياً كما يتضمن هذا المصنع خط إنتاج ومسلتزمات التعبئة والتغليف والتبريد لتخزين التمور وإستخلاص كحول إيثانول طبي من التمور منخفضة الجودة وزيت من نوي البلح وألياف غذائية صحية وإستخدام جريد النخيل في صناعة الأثاثات الخشبية وإعادة تدوير مخلفات النخيل وإستخدامها في صناعة الأعلاف للمواشي.