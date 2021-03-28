شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الداعية محمد وهدان بشكل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عز وهدان نجل الدكتور محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وفاة والده عصر الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب «وهدان»، «البقاء لله.. والدي في ذمة الله».

ونعى الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور محمد وهان عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلًا: «وداعاً.. إلى رحمة الله أخي الحبيب والعالم الجليل والولي الصالح دكتور محمد وهدان جزاك الله خيراً عن الإسلام والمسلمين خالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة».