شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف المصرى لحقوق الإنسان ومنظمة إيفا الإيطالية يرحبان بقرار روما رفع الإقامة الجبرية عن محمد عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية وملتقى الحوار للتنمية، ومنظمة إيفا الإيطالية، بقرار السلطات الإيطالية بالغاء قرار الإقامة الجبرية لمحمد عرفات مدير مكتب نقابة si. cobas وزملائه على خلفية تنظيمهم لمظاهرة عمالية سلمية لوقف الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها شركة tnt بحق مئات العمال وأدت لتشريدهم.

وأكد التحالف المصرى وملتقى الحوار ومنظمة ايفا، ومقرها إيطاليا، أنهم يتابعون على مدار الساعة مايحدث فى التظاهرات التى لا زالت مستمرة حتى يتم إسقاط كافة التهم عن عرفات وزملائه وتحقيق مطالب العمال المشروعة.

وقالت أمل أحمد رئيسة منظمة إيفا الإيطالية، إننا نتضامن مع العمال وقيادات النقابة فى مطالبهم التى تتفق وصحيح القانون الإيطالى وهى:

1- مطالبة شركة الفيدكس العالمية بالخربطة الاقتصادية لها على مستوى أوروبا عامة وإيطاليا بصفة خاصة، وضمان شركة الفيدكس ببقاء مخزن بياتشينسا مفتوحا وضمان استمرار العمل بة وعدم فرضية تخفيض العمال.

2- دفع فرق مكافأة الإنتاج عن سنة 2020 والتى تم الاتفاق عليها مع نقابة سى كوباس من قبل، وتجديد الاتفاق على مكافأة الإنتاج لسنة 2021.

3- دفع المبالغ المالية المعترف بها من قبل مكتب العمل بمحافظة بياتشينسا لكل عامل كل على حسب المبلغ المقرر لة والتى لم تدفع حتى الآن.

4- دفع نصف ساعة الراحة للعمال وفقا لما ينص علية عقد العمل الوطنى لدولة إيطاليا.

5- إعطاء الدرجة الوظيفية الثالثة لكل من يقوم بعملة ( وظيفة مسؤل داخل العمل ).

6- رفع بون الطعام اليومى من 5, 29 يورو إلى 7 يورو. والالتزام بدفع فرق بون الطعام عن سنة 2020.

7- احترام عقد العمل الوطني الإيطالى وتطبيق ما ينص علية من دفع الإجازات المرضية وإصابات العمل 100% والذى لم تلتزم شركة البا بتطبيقة.