شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بإندونيسيا: «جريمة نكراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة «ماكاسار» في إندونيسيا، اليوم الأحد، والذي نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص ومقتل منفذ الهجوم، واصفا الحادث بـ«الجريمة النكراء».

وأعرب شيخ الأزهر في تدوينة عبر صفحتيه الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، عن تضامنه الكامل مع إندونيسيا قيادة وشعبا في هذا الحادث الإرهابي، واصفا الحادث بأنه استهدف ترويع الأبرياء وبث الرعب في قلوب الآمنين، داعيا المولى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي عالمنا مخاطر الإرهاب وشروره.

وجاء نص التدوينة: «نتضامن مع إندونيسيا قيادةً وشعبًا، في الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة»ماكاسار«، ونعلن إدانتنا الشديدة لمثل هذه الجرائم النكراء؛ التي تستهدف ترويع الأبرياء وبثَّ الرعب في قلوب الآمنين، ندعو الله أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي عالمنا مخاطر الإرهاب وشروره».