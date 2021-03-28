شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأمهات المثاليات في مركز ومدينة الزينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة الزينية بالأقصر، اليوم الأحد، بتكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، حيث تم تكريم 3 أمهات أرامل، هن هدى طواب شرقاوي وعبير منصور جاد المولي ورجاء حسين محمد، من العاملات بالمركز، وتم تسليمهن شهادات تقدير.

وفى سياق متصل قامت وحدة الشؤون الاجتماعية بالمركز وجمعية تثقيف المرأة بالزينية بإطلاق مبادرة «جبر الخاطر» لكل سيدة معيلة لها بصمة في التربية الحسنة تم تكريم عدد من السيدات المعيلات بحضور رئيس مركز ومدينة الزينية العقيد أحمد الهواري، ومحمد حسين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ محمود حنفي عن الاوقاف والشيخ هاشم حساني التربية والتعليم وهدى لطفي محمد (رئيس مجلس إدارة جمعية تثقيف وتنمية المرأة بالزينية ) ومحمود عبدالهادى مدير إدارة الشؤون الأجتماعية بالمركز .