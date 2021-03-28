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الجريدة الرسمية تنشر قرار رفض دعوى عدم دستورية مادتين بقانون الضريبة على المبيعات

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أماني حسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بالجلسة المنعقدة أمس السبت، برفض دعوى عدم دستورية نص المادتين (44 بند 10 و46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وجاء القرار في العدد 10 مكرر من الجريدة الرسمية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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