شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رفض دعوى عدم دستورية مادتين بقانون الضريبة على المبيعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بالجلسة المنعقدة أمس السبت، برفض دعوى عدم دستورية نص المادتين (44 بند 10 و46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وجاء القرار في العدد 10 مكرر من الجريدة الرسمية.

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