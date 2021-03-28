شكرا لقرائتكم خبر عن التأخيرات بمتوسط ساعتين.. ارتباك في مواعيد القطارات بسبب تشغيل أجهزة atc والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حركة القطارات تأخير كبيرا في جميع الرحلات، في اليوم الثاني للتشغيل بعد حادث قطاري سوهاج، وذلك بعد أن ألزمت إدارة التشغيل في السكة الحديد السائقين بتشغيل أجهزة atc، والتي سبق وأن صرحت الهيئة سابقا بإغلاقها حتي لا تتأخر الرحلات.

وتراوحت متوسط مدة التأخير على الوجهين البحري والقبلي ما بين ٢٠ إلى ٥٠℅ من زمن الرحلة المسجل في جدول التشغيل.

وكشف جدول تشغيل قطار ٩٠٦ الإسكندرية- القاهرة المباشر vip تأخير بلغ ساعتين، حيث وصل القاهرة الساعة ١١:٣٥ ص بدلا من ٩:٣٥ ص.

وشدد الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال اجتماعه مع قيادات السكة الحديد مساء أمس الأول، على الإلتزام بإجراءات الأمن والسلامة في التشغيل بكل عناصرها حتي تكتمل منظومة التطوير في الإشارات.