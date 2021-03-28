شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يحصل على درجة الدكتوراه في الإعلام الجديد من «آداب الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، درجة الدكتوراه للباحث والصحفي هيثم فتحي الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، عن دراسته بعنوان «استخدام الهيئات الدبلوماسية للإعلام الجديد وانعكاساته على المعالجة الصحفية لظاهرة الإرهاب».

وقال «الشيخ»، إنه أجرى البحث على صحفيي الشؤون الخارجية للصحف الإلكترونية المصرية، معتمداً على نظرية تحليل الإطار الإعلامي والتي تعد واحدة من الروافد الحديثة في دراسات تأثير وسائل الإعلام حيث تسمح للباحث بقياس المحتوى الضمني للوسائل الإعلامية.

واتخذت الدراسة من تحليل المضمون أداة لجمع البيانات، واستهدفت تحليل مضمون المواد المنشورة عن قضايا الإرهاب بمواقع الصحف محل الدراسة حيث تم تحليل 2548 موضوعات عن الإرهاب في الفترة ما بين 2016 وحتى 2020.

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية المصرية في الخارج، وتوظيف صفحاتها للرد على الحملات المعادية للإسلام ووصفه بالإرهاب، وتطوير الأداء الدبلوماسي غير الرسمي ومنحه صلاحيات أوسع في إدارة الحملات الدبلوماسية للحد من تنامي ظاهرة الإرهاب.

وكشفت الدراسة ضرورة اعتماد خطة إستراتيجية للنهوض بالدبلوماسية العامة بما يسهم في نشر المحتوى الدبلوماسي، وتعزيز رؤية مصر في مكافحة الإرهاب، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية الدولية في دعم الجهود المصرية في محاربة الإرهاب ورؤيتها في التصدي لها.

"آداب الاسكندرية" تمنح نائب محافظ الدقهلية درجة الدكتوراه : تحليل 2548 موضوعاً عن الارهاب فى 4 سنوات (صور)

وأوصى الباحث في رسالته بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية المعاصرة في مجال العمل الدبلوماسي، ورصد أدوات الدبلوماسية بما يتماشى مع رؤية الدبلوماسية المصرية للإرهاب، والتأكيد على أهمية دور الأزهر والكنيسة في دعم رؤية مصر ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في العالم.

وأكد ضرورة توحيد الخطاب الدبلوماسي المصري «الشعبي والرسمي» في إطار التصدي للفكر الإرهابي الموجه ضد مصر عبر الشبكات الاجتماعية، وإبراز دور الإعلام الجديد في إدارة الدبلوماسية العامة إزاء الأحداث المصاحبة للعمليات الإرهابية.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة منها حرص المحررون بالقسم الخارجي بالصحف المصرية على متابعة القضايا والأحداث المرتبطة بظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة والموضوعات التي تعكس حرص الدولة على الاستمرار في التنمية رغم الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، كما حرصوا على التأكد من مصدر المعلومات الجهة المعنية بإصدار البيانات وهو ما يعني اتفاق سياسة الصحيفة وتوجهات المحررين بالقسم الخارجي على دعم القضايا الوطنية بعد ثورة 30 يونيو والجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالدولة واقتصادها، وفتح مجال الاستثمار في سيناء.

"آداب الاسكندرية" تمنح نائب محافظ الدقهلية درجة الدكتوراه : تحليل 2548 موضوعاً عن الارهاب فى 4 سنوات (صور)

وأظهرت النتائج أهمية دور الحكومة في مكافحة ظاهرة الإرهاب في المجتمع، إذ تصدر الاهتمام بضرورة الوعي الديني والأخلاقي بنسبة (35.83)، يليها نشر ثقافة التسامح والاعتدال لدى طلاب المدارس والجامعات بنسبة (31.67)، ثم تثقيف المجتمع ومعرفته بأنواع الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة عند ارتكابها بنسبة (13.62).

وأوضحت النتائج تنوع مخاطر عمليات الإرهاب وأثارها إذ جاءت المخاطر الاجتماعية بنسبة 24.9 يلها المخاطر الأيدلوجية بنسبة 23.31 ثم المخاطر الأمنية بنسبة 20.60 والمخاطر الاقتصادية بنسبة 16.22 والمخاطر النفسية والأخلاقية بنسبة 15.78 وهو ما يعكس تعدد المخاطر الناجمة عن الجرائم الإرهابية على المجتمعات عموما بما في ذلك المجتمع المصري.

وأظهرت النتائج أن ثمة أدوارا يلعبها المحرر الخارجي تساهم في دعم السياسة الخارجية لبلاده ما يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به محرري قسم الشؤون الخارجية كسفراء عن بلادهم في العديد من المواقف خاصة خلال الزيارات الخارجية التي يقومون بها للمؤسسات والهيئات الدولية.

وكشفت النتائج تنوع التطبيقات الحاسوبية الأكثر استخداما لدى مرتكبي الجرائم الإرهابية، إذ تصدرت مقاطع اليوتيوب بنسبة (26.12)، يليها منصة تويتر بنسبة (24.22)، وهو ما يعنى تنوع التطبيقات المستخدمة في العمليات والجرائم الإرهابية، حيث تصدرت مقاطع الفيديو ومنصة تويتر بنسب عالية، ومن ثم أصبحت هذه المنصات هي الأبرز في جرائم الإنترنت.