شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر عن انطلاق المرحلة الثانية (الجرعة الثانية) من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتي خمس سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين من اليوم الأحد، ولمدة 4 أيام علي التوالي، حتي 31 مارس 2021، وذلك من خلال فرق متحركة من شقة الي شقة وفرق ثابتة لتغطي جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية والمناطق العامة والحيوية بالمحافظة.

وناشدت صحة الأقصر، عبر بيان، جميع الأهالي بضرورة وجوب وإلزام تطعيم جميع الأطفال من خلال هذه الحملة سواء تلقي التطعيم في المرحله الاولي بالشهر الماضي أو ممن تخلفوا عن المرحله الأولي وحتي أيضا لو كان الطفل تلقي تطعيماته الروتينيه قريبا جدا او تلقي اي تطعيمات اضافيه في الايام السابقه أو جاري حصوله علي تطعيمه الروتيني خلال الأيام القادمه حيث لا تتشابه هذه الجرعه التنشيطية مع أي من التطعيمات السابقة أو الروتينية المعتادة.

ولفتت المديرية إلى أن جميع التطعيمات الروتينية تؤجل (متوقفة) طوال فترة الحملة ماعدا جرعة الميلاد في أول 24 ساعة، ولا يوجد اي موانع نهائي من تلقي تطعيم الحملة القوميه غير أطفال نقص المناعه و منهم أيضا مصابي الأورام وكذلك الاطفال المعالجين باي مشتقات الكورتيزون بجرعات عاليه و لفترات طويله وخلاف ذلك من ارتفاع درجه حرارة الطفل أو الحمي والمصابين بحالات مرضية شديدة يتم تأجيل التطعيم لحين الشفاء.