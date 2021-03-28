الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعديلات «التنظيم والإدارة» واعتماد إضافي بالموازنة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 6 لسنة 2021 الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

محمد يوسف

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