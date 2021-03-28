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الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعديلات «التنظيم والإدارة» واعتماد إضافي بالموازنة

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أماني حسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 6 لسنة 2021 الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

كما أصدر السيسي قرارًا رقم 7 لسنة 2021 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وجاء ذلك في العدد 12 تابع بالجريدة الرسمية.

للاطلاع على نص القرارين:

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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