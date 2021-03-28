شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعديلات «التنظيم والإدارة» واعتماد إضافي بالموازنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 6 لسنة 2021 الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.
كما أصدر السيسي قرارًا رقم 7 لسنة 2021 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وجاء ذلك في العدد 12 تابع بالجريدة الرسمية.
للاطلاع على نص القرارين:
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954