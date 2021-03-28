شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع خطط الرصف ورفع كفاءة الطرق بمركز الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة خطط الرصف والوقوف على نسب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، والتأكيد على الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للأعمال التي تتم بمركز ومدينة الشهداء.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لنهو الأعمال والتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لتطوير ورصف وتركيب الإنترلوك والبلدورات بالمدينة والمتابعة الدورية لكافة الأعمال والالتزام بالجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق حفاظاً على الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وخلال الاجتماع قرر محافظ المنوفية تقديم دعم مادي عاجل لمركز الشهداء لتلبية عدد من الاحتياجات والنهوض بمستوى الأعمال، مؤكداً دعمه الكامل لكافة مراكز ومدن المحافظة.