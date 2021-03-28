شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يؤجل تشكيل لجنة تقصي حقائق بحادث قطاري سوهاج حتى انتهاء التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب ارجاء تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حادث قطار سوهاج حتى انتهاء التحقيقات بعد تقديم طلب من 20 نائبا لتشكيل اللجنة. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه من المستقر عليه في السوابق البرلمانية أنه لا يجوز مناقشة أي موضوع داخل المجلس أو لجانه النوعية يكون مطروح للتحقيقات في النيابة العامة أو الجهات القضائية إلا بعد انتهاء التحقيقات أعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.

أضاف خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية قام بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للوقوف على ملابسات الحادث فضلا عن قيام النيابة العامة بالتحقيق في الحادث.

وتابع أن المجلس يتابع الحادث منذ اللحظة الأولى حيث قام النائب محمد أبوالعنين وكيل المجلس والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ورئيس لجنة النقل ونواب محافظة سوهاج بزيارة المصابين وتفقد موقع الحادث.

وقال إن الحادثة فاجعة ولكن ليس من المصلحة العامة وجود أي تعارض بين لجان التحقيقات المختصة، وسيتم إرجاء كافة الطلبات المقدمة في هذا الشأن لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات.