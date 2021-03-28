شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستجيب لأهالي قرية القلج بالقليوبية بشأن انتشار القمامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لشكوى سكان قرية القلج مركز الخانكة بمحافظة القليوبية بشأن انتشار القمامة بالمنطقة التي يتم إلقاؤها على شريط القطار.

وكلف وزير التنمية المحلية في بيان صحفي، الأحد، لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للقيام بحملة مفاجئة على موقع الشكوى، والتأكد من إزالة أسباب الشكوى نهائيًا، حيث أكدت اللجنة بعد قيامها بالزيارة المفاجئة أن المحافظة قامت بعدة إجراءات منها رفع كميات متناثرة من القمامة بطول سور محطة السكة الحديد شارع 23 يوليو، كما قامت المحافظة برفع التجمعات الكائنة بجوار شارع الترعة والرشاح وشارع مصنع الصابون بعد مستشفي المصطفي وحتى منطقة الرشاح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن محافظة القليوبية قامت بشن حملتي لرفع الإشغالات من الطريق العام بجوار سور مستشفى المصطفى خلال الشهر الجاري والتي تعوق حركة الطريق، كما تم إدراج مشروع رصف شارع الصابون بمركز الخانكة بالخطة الاستثمارية لقطاع الرصف العام المالي المقبل 2021/2022، لافتًا إلى أن المحافظة تقوم بتكثيف الحملات المرورية على المقاهي لمتابعة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيرس كورونا

وأكد وزير التنمية المحلية على الاستجابة السريعة لأي استغاثة وسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وتشديد السعي الجاد والسريع لإزالة أسباب الشكوى بشكل فوري وخاصة الشكاوى المتعلقة بضرر قد يتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر، مع أهمية تطبيق القانون بكل حزم على كل المخالفات والإشغالات الموجودة في الشارع وخاصة التي تتسبب في إزعاج أو أي مضايقات للمواطن.

وزير التنمية المحلية يستجيب لأهالي قرية القلج بالقليوبية برفع تراكمات القمامة من شريط السكة الحديد

وزير التنمية المحلية يستجيب لأهالي قرية القلج بالقليوبية برفع تراكمات القمامة من شريط السكة الحديد

وزير التنمية المحلية يستجيب لأهالي قرية القلج بالقليوبية برفع تراكمات القمامة من شريط السكة الحديد

وزير التنمية المحلية يستجيب لأهالي قرية القلج بالقليوبية برفع تراكمات القمامة من شريط السكة الحديد

وزير التنمية المحلية يستجيب لأهالي قرية القلج بالقليوبية برفع تراكمات القمامة من شريط السكة الحديد

وزير التنمية المحلية يستجيب لأهالي قرية القلج بالقليوبية برفع تراكمات القمامة من شريط السكة الحديد

وزير التنمية المحلية يستجيب لأهالي قرية القلج بالقليوبية برفع تراكمات القمامة من شريط السكة الحديد