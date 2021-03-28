شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. وزيرة البيئة تعلن اليوم المصرى لإعادة التدوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة توقيع شركاء العمل البيئى ممثلا في تحالف عدد 8 من كبرى الشركات العاملة في مصر في عدد من المنتجات التي تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام طوعيتا لدعم العمل البيئى بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسؤوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

كما أعلنت وزيرة البيئة أن اليوم انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من اجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لذا كان لابد أن يرسخ في أذهاننا جميعا وهو دفعنا لإعلانه اليوم المصري لإعادة التدوير ليكون يوميا نحتفل به سنويا ونجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللاجيال القادمة .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الملف البيئى شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئى بتوقيع استراتيجية القطاع البيئى التي تؤكد على فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركى بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون اهدار أو استنزاف لها لانها حق للأجيال القادمة .

وأضافت أن العمل البيئى لن يحقق اهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى البيئى لدى المواطن وهى الجهود التي تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعى الذي يساهم في حماية البيئة والقطاع الخاص الواعى الذي يدعم الشباب وبخلق فرص حقيقية لهم للعمل في هذا القطاع الواعى.

دعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر إلى المشاركة في هذا الميثاق ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية ومعلنة عن اطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة .

كما أكدت فؤاد أن الوزارة سعت دائما لتوفير اليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة حيث تم ادارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ بالإضافة إلى دعم الساسيات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية .