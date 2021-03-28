شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المراكز الطبية والوحدات الصحية أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم الأحد.

وتابعت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تطعيم الأطفال وتفقدت عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات وتابعت الفرق التي تجوب القرى والمنازل بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والتي تستمر لمدة 4 أيام حتى الأربعاء 31 مارس الجاري.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ في بيان، إن الحملة تستهدف تطعيم 543 ألف و783 طفلاً من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة وذلك من خلال 1245 فريقًا طبيًا، وتعمل الفرق وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها كما يتم التطعيم من منزل لمنزل من خلال الفرق المتحركة مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ 5مساء، مؤكدة بأن التطعيم آمن وبالمجان وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة كفر الشيخ

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