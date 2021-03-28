شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دورات تدريبية للرائدات الريفيات ضمن مبادرة احميها من الختان في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا الأحد، الانتهاء من إقامة 3 دورات للرائدات الريفيات داخل مراكز «أبوقرقاص – ملوي – دير مواس» استعدادًا لبدء مرحلة طرق الأبواب ضمن مبادرة احميها من الختان والتي انطلقت اليوم ولمدة 3 أيام.

وقال مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا إن الحملة تستهدف قرى بين عبيد و جويد و شبيه وبني حسن في مراكز أبوقرقاص والناصرية وأبو خلقة ونزلة عبد المسيح وتانوف وجعيدي والبدرمان في دير مواس.