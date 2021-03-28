أخبار مصر

3 دورات تدريبية للرائدات الريفيات ضمن مبادرة احميها من الختان في المنيا

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دورات تدريبية للرائدات الريفيات ضمن مبادرة احميها من الختان في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا الأحد، الانتهاء من إقامة 3 دورات للرائدات الريفيات داخل مراكز «أبوقرقاص – ملوي – دير مواس» استعدادًا لبدء مرحلة طرق الأبواب ضمن مبادرة احميها من الختان والتي انطلقت اليوم ولمدة 3 أيام.

وقال مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا إن الحملة تستهدف قرى بين عبيد و جويد و شبيه وبني حسن في مراكز أبوقرقاص والناصرية وأبو خلقة ونزلة عبد المسيح وتانوف وجعيدي والبدرمان في دير مواس.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا