شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..وزير الرى للمبعوث الأمريكى: إجراءات أثيوبيا بشأن سد النهضة تداعياتها سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزير الرى للمبعوث الأمريكى: إجراءات أثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة ينتج عنها تداعيات سلبية خطيرة

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