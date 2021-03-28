شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى، تعازى موريتانيا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضحايا جادث قطارى سوهاج، وذكرت الخارجية الموريتانية فى بيان رسمى اليوم الأحد، أن وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أجرى اتصالا هاتفيا بسامح شكرى وزير الخارجية المصرى قدم خلاله التعازى من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، باسمه الشخصى، وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين، للرئيس عبد الفتاح السيسى، و للحكومة وللشعب المصرى.