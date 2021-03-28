شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لماكرون: مصر تولى قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ايلاء مصر قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام فى إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأعرب الرئيس الفرنسى عن تطلعه إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف فى أقرب وقت ممكن.