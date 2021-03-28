شكرا لقرائتكم خبر عن وصول القاطرتين الجديدتين للمشاركة فى مناورات شد السفينة الجانحة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم"الخليج 365"، بثا مباشرا، حول آخر تطورات ومستجدات جهود هيئة قناة السويس، فى تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، الجانحة بالقناة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN مستمرة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر.

وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج أعمال التكريك بواسطة الكراكة "مشهور" إحدى كراكات الهيئة بلغت حتى الآن 27 ألف متر مكعب من الرمال، على عمق وصل إلى 18 مترا، مع مراعاة حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التي يتم تكريكها، وتتواصل أعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة لتسهيل عملية تعويم السفينة وذلك جنبا إلى جنب مع القيام بمناورات الشد بواسطة قاطرات الهيئة في توقيتات تتلاءم مع المد والجزر واتجاه الرياح.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مناورات الشد تمت أمس بواسطة 12 قاطرة تقوم بالعمل من ثلاثة اتجاهات مختلفة، حيث تعمل القاطرتان بركة 1 وعزت عادل على شد مقدمة السفينة، فيما تقوم 6 قاطرات بدفع مؤخرة السفينة جنوبا، وتقوم أربع قاطرات أخرى بشد مؤخرة السفينة جنوبا.

وأوضح أنه من المقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين القاطرة "عبد الحميد يوسف" والقاطرة "مصطفى محمود" للمشاركة في مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد 70 طنا وانتهاء تجارب البحر وتجارب التشغيل، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتهما وقدراتهما التي تواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المعاونة.

يذكر أن القاطرتين الجديدتين تتماثلان في المواصفات الفنية، يبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلي 5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.