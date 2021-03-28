ننشر تفاصيل استعدادات التليفزيون لمباراة مصر وجزر القُمر ومخرج اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراة مصر وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا المقبلة، والتي تقام ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات باستاد القاهرة في السادسة من مساء الغد، وذلك على قناة time sports الأرضية بعد تقوية البث الأرضي بتقنية HD بمختلف محافظات مصر، فضلاً عن حقوق تغطية المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

ووجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بضرورة خروج المباراة بأفضل صورة ممكنة، كما تضمنت توجيهات نائلة فاروق، ضرورة الالتزام في إخراج المباراة بالقواعد والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي (كاف)، وكذلك أماكن تثبيت الكاميرات في الملعب وفقًا لخطة الكاف التي حددها.

وقال محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية، أن المباراة سيتم بثها بوحدتي HD وتصويرها بـ13 كاميرا وبالمقتضيات التي طلبها الكاف، فيما سيقوم المخرج محمد نصر الدين بإخراج المباراة.

وأكد الجوهري، أن الكاميرات سيتم تثبيتها في الملعب وفقًا للخطة التي أعدها الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لفريق المباراة من مخرجين ومصورين، للخروج بها بأفضل صورة مشرفة لمصر.