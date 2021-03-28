شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» : اعتماد معمل «صحة الحيوان» في أسيوط لخدمة الوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صعيد مصر وتنفيذ الخطط الإنمائية في الصعيد وخاصة في القطاع الزراعي بتشجيع التوسع في اعتماد معامل وزارة الزراعة.



قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إنه جرى تجديد الاعتماد الممنوح للمعمل الفرعى للمعهد بمحافظة أسيوط طبقا للمواصفة ISO 17025: 2017 موضحا أن ذلك يأتى استكمالاً لمنظومة الاعتماد التي يتبعها المعهد لتطوير ورفع كفاءة الأداء بالمعامل بالفرع الرئيسى ومعامله الفرعية.



أضاف «شاهين» في تصريحات صحفية الأحد، أن نجاح معهد صحة الحيوان ومعامله الفرعية ينعكس على توفير طلبات الجهات التي تتعامل مع هذه المعامل التي تجري 375 اختبار معتمد دولياً موضحا أنه تم اعتماد 60% من المعامل الفرعية للمعهد على كافة المحافظات بالجمهورية في الاختبارات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان أن ذلك ياتي للتوافق مع المعايير الدولية وتقديم خدمة فنية عاجلة ودعم الاستثمار المحلى وتحقيق منظومة الصحة الواحدة وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى والاهتمام بالأنشطة التنموية.



وشدد «شاهين» على أن الأولوية للعمل داخل معمل أسيوط لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المعهد بمحافظات الوجه القبلي وخاصة دعم وتقديم خدمة فنية مميزة للمرأة لتمكين عملها في مجالات الأعمال الريفية التي تناسب المراة ومنها التربية الريفية للدواجن وإنتاج ألبان صحية.



وأشاد «شاهين» بفريق الجودة بالمعهد ومعامله الفرعية على الجهد المبذول وتشجيع الباحثين لاستكمال منظومة اعتماد المعامل لرفع كفاءتها لتحقيق الأهداف الإنمائية طبقاً لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر ورؤية 2030.