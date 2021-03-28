شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف : إزالة 70 حالة تعدي على نهر النيل ضمن حملات الموجة الـ17 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأحد، سير العمل في حملات الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف للتقرير الذي عرضه المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل قد وصل إلى 70 حالة تعد على إجمالي مساحة 15 ألف و650 مترًا مربعًا بدائرة مركز ومدينة ناصر، تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم، وذلك منذ انظلاق الحملة وحتى الأربعاء الماضي

وأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتًا إلى أن الموجة قد بدأت 20 مارس الجاري وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية