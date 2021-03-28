شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يلتقى عدد من الحالات الإنسانية ويوافق على صرف إعانات مالية عاجلة لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الأحد، بمكتبه عدد من الحالات الإنسانية لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم لرفع العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى المعيشة بهدف تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

ووافق محافظ المنوفية على صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد الحالات بناحية دراجيل بمركز الشهداء أصيب في حادث أدى إلى ضمور في العضلات ومتزوج ويعول ثلاثة أولاد وليس لديه مصدر دخل لمساعدته على تحمل أعباء الحياة المعيشية، كما أمر المحافظ بصرف إعانة مالية فورية لسيدة مطلقة وتقيم بمدينة الشهداء وتعول سبع أولاد وليس لديها مصدر دخل يعينها على مصاريف أولادها.

واستمع محافظ المنوفية إلى طلب أحد الحالات بناحية شبرا بخوم مركز قويسنا يعاني ابنها من شلل دماغي أدى إلى صعوبة في الحركة وعدم القدرة على الكلام وتأخر عقلي ويحتاج إلى علاج مستمر ووالده متوفى وتعول ثلاثة أولاد ولا يوجد أي مصدر دخل ولا تستطيع تحمل تكلفة العلاج، وعلى الفور وافق المحافظ على صرف مساعدة مالية عاجلة لها لإعانتها على مصاريف أولادها وتوفير حياة كريمة وآمنة لها ولأسرتها، فيما كلف المحافظ بتوفير سيارة وإرسال مندوب من العلاقات العامة لاصطحابهم لمقر مديرية التضامن الاجتماعي لبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة للأسرة.