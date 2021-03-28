شكرا لقرائتكم خبر عن «احميها من الختان» .. حملة لتوعية 4480 شخصاً بـ12 قرية ونجع فى الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب، اليوم الأحد تحت عنوان «احميها من الختان»، بقرى ونجوع مركز ومدينة برج العرب والتي سينفذ بها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمشاركة 14 رائدة.

"احميها من الختام" .. "قومى المراة" يطلق حملة لتوعية 4480 شخصاً بـ12قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

قالت إن الحملة تستهدف اليوم الأول 4 قرى في برج العرب القديم، وهى أم بهيج والغربانيات والمركزية وأبوصير و8 نجوع هي نجع القطعان شرق ونجع القطعان غرب والسراحنة قبلي نجع هوارة ونجع الأفراد قبلي نجع الجويره والهوارية والسناقرة، على أن تستهدف 4480 من السيدات والرجال والأطفال.

"احميها من الختام" .. "قومى المراة" يطلق حملة لتوعية 4480 شخصاً بـ12قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"احميها من الختام" .. "قومى المراة" يطلق حملة لتوعية 4480 شخصاً بـ12قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

خلال الحملة نقلت الرائدات الريفيات رسائل الحملة التي توضح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، كما تم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب الجريمة.

قالت «ماجدة»، إن الحملة أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة في ٢٧ محافظة، وتنفذ من خلال فروع المجلس في الفترة من ٢٨ مارس حتى ٣٠ مارس ٢٠٢١.

"احميها من الختام" .. "قومى المراة" يطلق حملة لتوعية 4480 شخصاً بـ12قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"احميها من الختام" .. "قومى المراة" يطلق حملة لتوعية 4480 شخصاً بـ12قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

"احميها من الختام" .. "قومى المراة" يطلق حملة لتوعية 4480 شخصاً بـ12قرية ونجع فى الاسكندرية (صور)

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