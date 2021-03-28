شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستقبل سفير سلطنة عمان بالقاهرة: العلاقات بين البلدين متميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الأحد، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الإعلامية بين مصر وسلطنة عمان خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد وزير الإعلام أن مصر قيادةً وشعبًا تعتز بعلاقتها القوية مع سلطنة عمان، وأن العلاقات بين مصر والسلطنة متميزة على المستويين السياسي والإعلامي.

وأشار السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة إلى علاقاته المتميزة بعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين عملوا في سنوات سابقة في الصحف العمانية وشغلوا مناصب قيادية في الصحف المصرية لسنوات، وأكد ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

وأعرب سفير سلطنة عمان بالقاهرة عن أسفه على حادث تصادم قطاري سوهاج، مُبلغًا تعازيه في ضحايا الحادث لمصر حكومةً وشعبًا، وبشكل أخص لأسر الضحايا، سائلًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كان السفير الرحبي قد تلقى جانبًا من تعليمه في الإسكندرية، وشغل منصب رئيس تحرير صحيفة عمان اليومية، ورئيس مؤسسة عمان للصحافة، ثم تدرج في مناصب دبلوماسية مختلفة قبل وصوله إلى القاهرة، كان آخرها سفيرًا لبلاده لدى الإمارات.